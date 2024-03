Feuerwehr und Polizei rücken zu zwei Bränden in Reutlingen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zunächst waren die Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 22.15 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden, der in der Schrebergartenanlage zwischen der Hochschule und dem Motocrossgelände eine brennende Gartenhütte bemerkt hatte. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehr, die daraufhin mit 16 Feuerwehrleuten anrückte, löschte die in Vollbrand stehende Hütte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 1.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zum nahegelegenen Hochschulgelände in die Alteburgstraße gerufen. Vor einem dortigen Rohbau war Baumaterial in Brand geraten, das von der Feuerwehr, die mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Rohbau wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Den ersten Erkenntnissen zufolge können eine Brandlegung und ein Zusammenhang der beiden Fälle nicht ausgeschlossen werden. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefon 07121/942-3333 (pol)