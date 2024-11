Feuerwehr Rottenburg muss hilflosen Mann vom Dach eines Hochsitzes retten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG-BAISINGEN. So etwas hatten die Rottenburger Feuerwehrleute auch noch nicht erlebt, als die zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz am Dienstagmittag in den Rottenburger Stadtteil Baisingen ausrückten. Vor Ort kamen auch Rettungsdienst und Polizei. Kurz vor 13 Uhr meldeten Zeugen eine Person auf dem Dach eines rund fünf Meter hohen Hochsitzes außerhalb von Baisingen.

Vor Ort bestätigte sich die geschilderte Situation. Der Mann war zeitweise nicht ansprechbar und musste sich übergeben. Da der Einsatz einer Drehleiter wegen der Beschaffenheit des Untergrunds nicht möglich war, wurde der Mann mithilfe eines Teleskopladers mit Arbeitskorb einer ortsansässigen Firma vom Dach des Hochsitzes gerettet. Der offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Mann wurde nachfolgend dem Rettungsdienst übergeben und von diesem ins Krankenhaus gebracht. (pol)