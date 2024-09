Feuerwehr rettet Frau in Rottenburg mit Drehleiter aus ihrer Wohnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu einem Einsatz der Rettungskräfte ist es am Sonntagvormittag in der Konrad-Adenauer-Straße gekommen. Kurz vor 9.30 Uhr hatte eine Zeugin Rauchgeruch sowie Hilferufe in einem dortigen Mehrfamilienhaus wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Wie sich vor Ort herausstellte, war eine Bewohnerin beim Kochen gestürzt, weshalb das Essen auf dem Herd leicht anbrannte und ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Die beim Sturz verletzte Frau musste durch die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. (pol)