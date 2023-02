Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-LUSTNAU. Zum Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Tübingen-Lustnau sind die Rettungskräfte am Montagvormittag in die Hans-Sahl-Straße ausgerückt. Dort war gegen 10.50 Uhr zunächst ein Mülleimer in Brand geraten, berichtet die Polizei. In der Folge griff das Feuer auf die Balkonverglasung und die Überdachung über. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (pol)