Feuer bricht in Scheune in Ammerbuch-Entringen aus: hoher Schaden

AMMBERBUCH. Am Freitagnacht ist es in der Verlängerung der Friedensstraße in Ammerbuch-Entringen zum Brand einer Scheune gekommen. Gegen 01.50 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zur Brandstelle aus. In der Scheune befanden sich landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge, Werkzeuge und Strohballen, berichtet die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von circa 500.000 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen keine Personen zu Schaden.

Zur Klärung der Brandursache sind Speziallisten der Kriminalpolizei eingesetzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Durch die starke Rauchentwicklung kam es im gesamten Ortsbereich von Entringen zu Geruchsbelästigungen. Die Löscharbeiten dauerten bis circa 08.30 Uhr an. Zur Begutachtung ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, war ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks vor Ort. Aus Sicherheitsgründen wurde der Brandort mittels eines Bauzauns eingezäunt. (pol)