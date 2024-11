Falschfahrer auf der B27 bei Bodelshausen: Die Polizei sucht nach Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN. Auf der B27 ist am frühen Dienstagmorgen ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 3.45 Uhr fuhr einer Streifenwagenbesatzung, die auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs war, im Bereich Bodelshausen ein VW Polo in falscher Fahrtrichtung entgegen. Der Wagen wechselte am Ende der baulichen Abtrennung zwischen den Richtungsfahrbahnen nach der Anschlussstelle Bodelshausen auf die Spur in Richtung Tübingen.

Der Polo konnte in der Folge bei Mössingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eigenen Angaben des 70-jährigen Fahrers zufolge war dieser an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte in falscher Richtung auf die B27 aufgefahren. Zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)