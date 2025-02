Falscher Banker betrügt Reutlinger am Telefon: Geld vom Online-Konto erbeutet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann aus Reutlingen ist am Montag von einem Telefonbetrüger um mehrere hundert Euro gebracht worden. Am Nachmittag meldete sich ein Unbekannter telefonisch bei dem 65-Jährigen und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Täter gaukelte dem Mann vor, dass dieser Opfer einer Betrugsmasche geworden sei und Daten in dessen Daueraufträgen Fehler aufweisen würden. Der 65-Jährige gab seinen Computer in der Folge für einen sogenannten Fernzugriff frei und loggte sich bei seinem Online-Banking ein. Der selbsternannte Bankmitarbeiter tätigte daraufhin zwei Sofortüberweisungen vom Konto des Geschädigten und beendete das Gespräch. Als der 65-Jährige anschließend Kontakt mit seiner Bank aufnahm, flog der Betrug auf. (pol)