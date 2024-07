Fake-Pfleger stehlen bei Pfullinger Seniorin Schmuck im Wert von Hunderten von Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in Pfullingen Opfer von Trickdieben geworden, teilte die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr klingelte eine Unbekannte bei der Frau und verschaffte sich unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, Zutritt in die Wohnung in der Großen Heerstraße. Dort verlangte sie ein Glas Wasser, während ein männlicher Komplize, von der Seniorin zunächst unbemerkt, das Schlafzimmer betrat. Als die Geschädigte den Komplizen entdeckt und zu schreien begonnen hatte, verließen die beiden Personen fluchtartig die Wohnung.

Im Nachhinein wurde dann der Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Schatulle im Schlafzimmer bemerkt. Die Täterin ist etwa 165 cm groß, zirka 35 Jahre alt und hat schulterlange, braune Haare, sowie eine hellbraune Gesichtsfarbe. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Ihr Komplize, der das Schlafzimmer der Seniorin betreten hatte, ist ebenfalls ungefähr 165 cm groß, zirka 30 Jahre alt und hat kurze dunkle Haare. Das Duo war nach der Tat mit einer weiteren Person geflüchtet, zu der nichts Näheres bekannt ist. Alle drei waren optisch wie Pflegepersonal bekleidet. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0712199180 um Hinweise.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Besuch von Fremden bekommen, egal für wen sich diese ausgeben. Insbesondere dann, wenn die Unbekannten Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung verlangen. Fragen Sie beispielsweise bei angeblichen Handwerkern oder Vertretern bei den jeweiligen Unternehmen telefonisch nach der Richtigkeit des Besuchs. Ziehen Sie Angehörige oder Nachbarn zurate. Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei. (pol)