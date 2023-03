Fake-Anwalt erbeutet fünfstelligen Betrag von Reutlinger Seniorin

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Frau aus Reutlingen ist am Mittwoch Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Das berichtet die Polizei. Am Vormittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Rechtsanwalts in Angst und Schrecken versetzt. Dieser gaukelte ihr vor, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um die Tochter vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde sie von einer Frau, die das Telefonat zwischenzeitlich übernommen hatte, aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen.

Die Seniorin schenkte den Kriminellen Glauben und übergab das geforderte Geld sowie Schmuck an eine Komplizin der Anrufer, die die Wertsachen bei ihr zuhause abholte. Als die Seniorin später von ihrer Tochter besucht wurde, flog der Schwindel auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dass trauen Sie sich und legen sofort auf! (pol)