Fahrzeug fängt Feuer bei Rottenburg

ROTTENBURG. Ein Pkw ist am Sonntagmittag auf der B28 bei Seebronn in Brand geraten. Die Insassen eines Peugeot bemerkten gegen 12.40 Uhr während der Fahrt einen auffälligen Geruch und Qualm aus dem Motorraum ihres Wagens. Sie stellten den Pkw, der in der Folge in Vollbrand geriet, ab und konnten ihn unverletzt verlassen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückte, löschte den Peugeot. Dieser musste in der Folge abgeschleppt werden.

Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die durch die Hitzeentwicklung beschädigte Fahrbahn und die notwendigen Reinigungsarbeiten. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Gegen 14.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. (pol)