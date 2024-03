Fahrradfahrerin in Tübingen kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Fahrfehler ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen, der sich am Freitagabend in der Wilhelmstraße ereignet hat. Eine 31-Jährige und ihre Bekannte waren laut Polizei gegen 20.10 Uhr auf ihren Fahrrädern in Richtung Lustnau unterwegs.

Hierbei fuhren beide auf der linken Seite der Fahrbahn, obwohl sich rechts davon ein Radweg befindet. Auf Höhe der Neuen Aula kam die Frau ins Schlingern und geriet nach rechts. Dabei kollidierte sie mit dem Opel Corsa eines 23-Jährigen, der auf derselben Strecke unterwegs war. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von circa 5.400 Euro. (pol)