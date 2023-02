Fahrradfahrer bei Unfall in Tübingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer hat sich am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, in Tübingen ereignet. Eine 22-jährige VW-Lenkerin war auf der Alberstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Stuttgarter Straße abbiegen, berichtet die Polizei. Zuvor hielt sie an, um zwei in selber Richtung auf dem Radstreifen befindlichen Radfahrern das gerade Überqueren der Kreuzung zu ermöglichen.

Nachdem die Frau wieder angefahren war, um nach rechts abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem weiteren Radfahrer im Alter von 28 Jahren, der die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte. Der Mann kam anschließend zu Fall und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. (pol)