Fahrräder und E-Scooter beim Schulzentrum in Dußlingen demoliert - Polizei sucht Zeugen

DUSSLINGEN. Zeugen zu mutwilligen Sachbeschädigungen an mehreren Fahrrädern und einem E-Scooter, die sich am späten Sonntagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 18.20 Uhr beim Schulzentrum auf dem Hönisch in Dußlingen ereignet haben, sucht der Polizeiposten Gomaringen. Während des Trainings einer Kinder-Handballmannschaft wurden offenbar an fünf bei den Fahrradständern vor der Sporthalle abgestellten Rädern die Reifen zerstochen. Außerdem wurde auf einen E-Scooter eingeschlagen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es schon im Lauf des Freitags am selben Ort zu ähnlichen Sachbeschädigungen gekommen sein soll. Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den mutmaßlichen Vandalen geben können, oder der Polizei noch nicht bekannte Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07072/914600 beim Polizeiposten Gomaringen zu melden. (pol)