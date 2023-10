Fahrerflucht nach Auffahrunfall auf B28 bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28 ereignet hat.

Kurz vor 18 Uhr war ein 25 Jahre alter Mann mit einem 1er-BMW auf der Bundesstraße von Bad Urach herkommend in Richtung Metzingen unterwegs und musste vor der Rot zeigenden Ampel an der Bleiche abbremsen. In der Folge fuhr ihm der noch unbekannte Lenker eines Seat Formentor, an dem die Kennzeichen EU-CC 2980 angebracht waren, hinten auf. Dabei zog sich der 25-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu.

Flucht in Richtung Dettingen

Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Nach der Kollision überholte der Seat-Fahrer jedoch, bog nach rechts ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dettingen davon. Der 25-Jährige, der noch Hup- und Lichtzeichen gab, folgte dem Seat, verlor diesen im Bereich Uracher Straße / Ermsstraße / Hülbener Straße aus den Augen. Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des Seat beobachtet haben oder den Fahrer beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (pol)