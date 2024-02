Fahranfänger verursacht in Bad Urach Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auf mindestens 30.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der Gebrüder-Gross-Straße in Bad Urach verursacht hat. Er war gegen 23.50 Uhr mit einem mit drei weiteren Mitfahrern besetztem VW ID.3 auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung des Einkaufscenters einbiegen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und überfuhr ein Verkehrszeichen sowie einen Begrenzungspoller. Beim Versuch gegenzusteuern kam er nachfolgend mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und knallte mit großer Wucht in einen dort geparkten Audi A4 und einen Peugeot 2008. Alle Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde zum Glück niemand. (pol)