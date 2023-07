Fahranfänger verliert Kontrolle: Auto kippt bei Münsingen um

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Samstagmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und ist bei Münsingen in einen Straßengraben gekracht. Er war gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 6769 zwischen den Münsinger Ortsteilen Buttenhausen und Apfelstetten unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abkam. Sein Golf geriet ins Schleudern und blieb letztendlich auf der Seite im Straßengraben liegen.

Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Die Feuerwehr Münsingen Stadtmitte und ein Rettungsteam eilten zur Unfallstelle. Der Wagen musste anschließend geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro. (GEA)