Exhibitionistische Handlung am Reutlinger Hauptbahnhof

REUTLINGEN. Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht zum Donnerstag am Hauptbahnhof in Reutlingen gekommen. Das teilt die Bundespolizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete eine 20-jährige Reisende gegen 00.15 Uhr den unbekannten Mann dabei, wie er am Bahnsteig 2 seine Hose auszog und an seinem entblößten Glied manipulierte.

Daraufhin angesprochen soll der mutmaßliche Täter über die Gleise in Richtung Burkhardt+Weber-Straße geflüchtet sein. Alarmierte Beamte der Landespolizei konnten den Unbekannten nicht mehr antreffen. Bei ihm handelt es sich laut der Geschädigten um einen Mann mit kurzen grauen Haaren. Zur Tatzeit soll er ein rotes Polo-Shirt mit weißen Streifen am Kragen getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen. (pol)