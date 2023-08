Exhibitionist masturbiert in Tübingen vor Frau - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der sich am Sonntagabend im Schleifmühleweg in Tübingen entblößt hat. Eine 21 Jahre alte Fußgängerin war laut Polizei gegen 21.50 Uhr im Schleifmühleweg in Richtung Westbahnhof unterwegs. Dabei entdeckte sie kurz nach der Brücke einen Mann mit entblößtem Geschlechtsteil, der offenbar masturbierte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hat kurze schwarze Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, schwarzen Sporthose bekleidet. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660. (pol)