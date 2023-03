Exhibitionist befriedigt sich in Tübingen vor zwei jungen Frauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag zwei jungen Frauen auf Höhe eines Parkplatzes neben der Bebenhäuser Straße in Tübingen gegenüber unsittlich gezeigt. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte entblößte und befriedigte sich vor den beiden 18-Jährigen gegen 12.30 Uhr im Bereich der Brücke zwischen dem Grillplatz und dem Sportplatz beim Kirnbachsträßchen. Im Anschluss lief er in Richtung Bebenhausen oder dem Kirnbach entlang davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einem roten Pullover sowie einer dunklen Hose und einer Mütze. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 070719728660 erbeten. (pol)