Exhibitionist an Tübinger Schule angezeigt

TÜBINGEN. Am Freitag wurde nachträglich ein Exhibitionist angezeigt, der bereits am Donnerstagabend auf dem Parkplatz der Silcherschule in der Seelhausgasse aufgefallen war. Gegen 20.45 Uhr soll der Mann von außen in die Halle geschaut und hierbei masturbiert haben. Er wurde als etwa 50-60 Jahre alt, etwa 170 cm groß, bekleidet mit dunkler Jeans, dunkler Jacke und von stämmiger Figur beschrieben. Da zur Tatzeit in der Turnhalle der Grundschule noch Betrieb herrschte, werden Hinweise unter Tel. 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten. (pol)