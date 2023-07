Ertappter Einbrecher flieht ins Klinikum Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am Freitagabend ist ein Einbrecher in der Lautertalstraße auf frischer Tat von einem Hausbewohner angetroffen worden. Gegen 22.50 Uhr schlug der Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster des Wohnhauses ein. Beim Einsteigen fiel ein Gegenstand zu Boden, was die im Haus befindlichen Bewohner aufschreckte und zur Nachschau veranlasste. Hierbei trafen sie auf den Eindringling, der sofort flüchtete.

Während der Anfahrt der Polizei wurde vom nahegelegenen Klinikum eine auffällige Person mitgeteilt, die dort eingestiegen war und Betäubungsmittel verlangte. Ein Abgleich der Personenbeschreibungen ergab, dass es sich hierbei um den Einbrecher des Wohnhauses handelte. Der 39-Jährige, der zudem Betäubungsmittel mitführte, wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in ein psychiatrisches Zentrum verbracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Schadenshöhe an den beiden Gebäuden konnte noch nicht beziffert werden. (pol)