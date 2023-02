Erneuter Einbruch in Reutlinger Schulen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In zwei Schulen ist im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere einer Schule in der Reutlinger Alteburgstraße. Dort durchsuchten sie Räume und Inventar und hebelten zum Teil Schränke auf. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, teilt die Polizei mit.

Im Zeitraum von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, stiegen Einbrecher über ein Fenster in eine Schule in der Moltkestraße ein und durchsuchten Räume und Mobiliar nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand wurde ein geringer Münzgeldbetrag entwendet. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (pol)