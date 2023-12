Erneut geparkte Autos in Tübingen zerkratzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unbekannte haben am Sonntagmittag nach derzeitigem Stand sechs in der Lilli-Zapf-Straße geparkte Autos beschädigt. Gegen 14.30 Uhr stellte eine Autobesitzerin fest, dass ihr seit 13 Uhr am Straßenrand abgestellter Wagen an der linken Fahrzeugseite zerkratzt wurde.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten außer diesem noch fünf weitere beschädigte Fahrzeuge feststellen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Tübingen-Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)