Erfolgreiche Vermisstensuche in Bad Urach: 50 Jahre alter Patient gefunden

REUTLINGEN. Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten 50-Jährigen am Dienstagabend in Bad Urach genommen, berichtet die Polizei. Der Mann, der sich zu einer stationären Rehabilitationsmaßnahme in der Klinik aufgehalten hatte und auf Medikamente angewiesen war, hatte gegen 12.30 Uhr unbemerkt das Haus verlassen. Nachdem erste Suchmaßnahmen durch das Personal erfolglos verlaufen waren, wurde die Polizei alarmiert.

Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen, Polizeireitern, Personenspür- und Flächensuchhunde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der Vermisste am Abend wohlbehalten angetroffen werden. (pol)