Entlassener Häftling bedroht Polizistin in Rottenburg und wird verhaftet

ROTTENBURG. Ein Mann, der am 17. Juni aus der Strafhaft in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg entlassen worden war, hielt sich nach seiner Entlassung auf dem Marktplatz in Rottenburg auf und schrie dabei laut herum, weswegen ihm gegenüber von einer Polizeibeamtin ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem wollte der Mann jedoch nicht nachkommen, sodass ihm der Gewahrsam erklärt werden musste. Dabei und später auf dem Revier in Rottenburg äußerte er mehrere Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber der Polizeibeamtin.

Daraufhin wurde dem Mann die vorläufige Festnahme erklärt. Am 18. Juni, nur einen Tag nach der Tat, beantragte die Staatsanwaltschaft Tübingen die Durchführung des beschleunigten Verfahrens, welches noch am selben Tag vor dem Amtsgericht Tübingen durchgeführt wurde. Dabei räumte der Mann die Tat vollumfänglich ein und entschuldigte sich bei der Polizeibeamtin. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (pm)