Entblößt und Jugendlichen geohrfeigt: Abend endet für Dettinger in Arrestzelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Mehreren Anzeigen sowie einer Rechnung der Polizei sieht ein 38-jähriger Dettinger entgegen, nachdem er selbstverschuldet am Freitagabend mit der Polizei in Kontakt geraten war. Gegen 19.20 Uhr geriet der 38-Jährige auf dem Gelände der Uhlandschule in der Karlstraße mit mehreren Jugendlichen in Streit, berichtet die Polizei. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog er sich aus ungeklärten Gründen die Hose herunter und ohrfeigte einen der Jugendlichen. Während dieser mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung flüchtete, begab sich der 38-Jährige in eine nahegelegene Gaststätte.

Hier konnte er im weiteren Verlauf durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Metzingen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille. Aufgrund seines Verhaltens und der Alkoholisierung wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchen er jedoch nicht befolgen wollte. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht wurde, konnte zum Abschluss auch noch Marihuana in seinem Geldbeutel aufgefunden werden.

Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun anlässlich der durch den 38-jährigen Mann begangenen Straftaten. Des Weiteren erwartet ihn nun eine empfindliche Kostenrechnung für die notwendig gewordene Übernachtung in der Arrestzelle. (pol)