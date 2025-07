Der verunglückte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Auf der abschüssigen Goldgasse ist ein Elfjähriger am Donnerstagmorgen gestürzt. Der Junge war gegen 7.50 Uhr auf seinem Fahrrad in Richtung Steinlachstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt ins Straucheln geriet und auf den Gehweg stürzte. Das Kind, das kein Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass es mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste