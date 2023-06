Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend beim Leonhardsplatz erlitten. Ein 84-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Auto vom Leonhardsplatz nach rechts in die Burgstraße abgebogen. Hierbei erfasste der Autofahrer mit seinem Wagen einen Elfjährigen, der von der Seestraße herkommend den Fußgängerüberweg mit seinem Tretroller überquerte. Der Junge wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (pol)