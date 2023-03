Elektrogerät verursacht Brand in Kusterdingen - Haus unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Zu einem Wohnungsbrand ist es am Samstagabend in einem Reihenhaus in der Schönbergstraße in Kusterdingen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand vermutlich durch ein elektronisches Gerät entfacht, das in einem Büro bzw. dem Wintergarten stand, berichtet die Polizei. Der 72-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandes außer Haus. Durch den Rauch und die später entstandenen Flammen wurden keine Personen verletzt und das Feuer griff auch nicht auf das angrenzende Reihenhaus über.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde das Erdgeschoss nahezu komplett verrußt, sodass das Haus unbewohnbar wurde. Der entstandene Schaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen ca. 60.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und insgesamt acht Einsatzkräften an der Einsatzstelle. (pol)