Eisglatte Straße: Auto überschlägt sich auf Zwiefalter Steige

ZWIEFALTEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 23-jähriger PKW-Lenker bei einem Unfall, der sich am Sonntagabend auf der B312 ereignet hat. Das berichtet die Polizei Der junge Mann fuhr kurz nach 22 Uhr mit seinem Smart von Pfronstetten in Fahrtrichtung Zwiefalten. Auf der Zwiefalter Steige kam er wohl aufgrund Glätte mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Smart verkantete sich in der Leitplanke, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Während der 23-Jährige unverletzt blieb, entstanden an seinem Fahrzeug und der Leitplanke mehrere tausend Euro Sachschaden. Der Smart musste abgeschleppt werden. (pol)