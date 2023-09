Eine Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Autounfall in Sonnenbühl

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Straße Bei der Stellheck ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem VW Caddy von Erpfingen in Richtung Trochtelfingen unterwegs. Im Bereich der dortigen Stallungen kam er mit seinem Wagen offenbar infolge der blendenden Sonne auf die Gegenfahrspur.

Dort kollidierte der Caddy seitlich mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 19-Jährigen. Diese wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war vorsorglich zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (pol)