Einbruch-Serie in Bad Urach? Polizei prüft Zusammenhang

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In der Nacht zum Dienstag ist in ein Restaurant in der Max-Eyth-Straße in Bad Urach eingebrochen worden. Laut Polizei gelangte ein bislang unbekannter Täter wohl in den frühen Morgenstunden über ein Küchenfenster ins Innere der Gaststätte und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Bad Urach überprüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Einbrüchen in eine Gaststätte an Ostern in der Wilhelmstraße beziehungsweise ein Hotel in der Straße Bei den Thermen ebenfalls in der Nacht zum Dienstag besteht. (pol)