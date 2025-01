Einbruch in Reutlinger Sportcenter: Münzen und Monitore gestohlen

In mehreren Gebäuden in der Tübinger Innenstadt war der Unbekannte am Werk.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Sportcenter Cabriolo in der Ernst-Abbe-Straße im Reutlinger Gewerbegebiet Mark West ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Sonntag, 5.45 Uhr, verschaffte sich der Täter Zutritt zum Inneren und durchsuchte dort etliche Regale, Schubladen und Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle Münzgeld sowie Computermonitore. Außerdem hinterließ er einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)