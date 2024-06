Einbruch in Zwiefalter Einfamilienhaus: Dieb findet keine Wertsachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. In ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße in Zwiefalten ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Zwischen Freitag, zehn Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr, drang der Täter nach dem gewaltsamen Öffnen der Haustür in das Gebäude ein und durchsuchte die Räume erfolglos nach Wertsachen, wonach er das Haus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder verließ. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)