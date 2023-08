Einbruch in Tübinger Werkstatt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Werkstatt in der Aixer Straße in Tübingen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 4.45 Uhr gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür ins Innere der Werkstatt. Dort durchsuchten sie Schränke, brachen Geldkassetten auf und plünderten diese aus.

Über die Höhe des Diebesguts oder des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)