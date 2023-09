Einbruch in Tübinger Tankstelle - Fahndung ohne Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Einbruch in einen Büroraum einer Tankstelle an der Alten Landstraße ist es am frühen Samstagmorgen gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen verschaffte sich gegen 03.50 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Büro. Dort entwendete er nachfolgend eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der am Gebäude entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)