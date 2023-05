Einbruch in Schuhgeschäft in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 17-Jähriger ist laut Polizei am Samstagabend in ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße eingebrochen. Nach derzeitigen Ermittlungen warf der Jugendliche zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter gegen 23.30 Uhr mit brachialer Gewalt einen Gullydeckel durch die verglaste Haupteingangstüre und zertrümmerte diese. Dann begaben sich die beiden Täter in den Laden, entwendeten dort mehrere Schuhe im Wert von einigen hundert Euro und flüchteten im Anschluss. Der 17-Jährige konnte von Polizeibeamten samt Maskierungsmittel und Diebesgut in einer in der Nähe befindlichen Baustellentoilette angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Mittäter dauern an. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. (pol)