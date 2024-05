Einbruch in Reutlinger Gaststätte: Dieb lässt Alkohol und Wechselgeld mitgehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Gaststätte im Reutlinger Stadtteil Ringelbach ist ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Kriminelle gegen drei Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben, die er in der Folge nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, sind ihm dabei diverse Flaschen Alkoholika und ein kleinerer Wechselgeldbetrag in die Hände gefallen sein. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)