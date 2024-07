Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in den Kiosk des Höhenfreibads Bad Urach eingebrochen worden. Bislang unbekannter Täter gelangte in der vergangenen Nacht auf das Gelände des Freibads und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den dortigen Kiosk. Hierbei wurde unter anderem Bargeld aus der Kasse entwendet. Der verursachte Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Polizeiposten Bad Urach dauern an. (pol)