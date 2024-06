Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

BAD URACH. Ein unbekannter Täter ist in einen Kiosk am Bad Uracher Wasserfall eingebrochen und hat Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Kiosk und plünderte die Kasse. Der angerichtete Sachschaden steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)