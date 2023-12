Einbruch in Gaststätte und Imbisswagen in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Gaststätte und in zwei Imbisswagen in der Lichtensteinstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen.

Zwischen 21 Uhr und 9.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Gaststätte und durchsuchte dort in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Zudem wuchtete er an zwei unweit abgestellten Imbisswagen die Türen auf und durchsuchte die Fahrzeuge.

Die angerichteten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.500 Euro summieren. Was gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Tübingen mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (pol)