Einbrecher wüten im Dußlinger Schulzentrum »Auf dem Hönisch«

DUSSLINGEN/GOMARINGEN. In das Schulzentrum »Auf dem Hönisch« sind ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen 20.15 Uhr und 6.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem sie in der Folge Bürotüren aufhebelten und sich so Zutritt zum Verwaltungs- und Leitungsbereich verschafften.

In den Büros brachen sie sämtliche verschlossenen Schränke und Schubladen auf. Weil dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürften sie, soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder abgezogen sein. Zur Höhe der angerichteten Sachschäden liegen noch keine Angaben vor. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)