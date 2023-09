Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Eine Schule in der Panoramastraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Samstag, zehn Uhr, und Montag, acht Uhr, gelangte der Täter gewaltsam in das Gebäude und suchte dort nach Wertgegenständen. Ebenso wurde versucht, eine Innentür aufzuhebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte der Unbekannte keine Beute, allerdings hinterließ er einen geschätzten Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (pol)