Einbrecher krachen in Kirchentellinsfurt mit Sprinter in Fahrradladen und stehlen E-Bikes

KIRCHENTELLINSFURT/SCHLAITDORF. Äußerst rabiate Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in Kirchentellinsfurt zugange gewesen. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhren zwei Unbekannte mit einem silbernen Mercedes Sprinter kurz nach drei Uhr rückwärts in den verglasten Eingangsbereich eines Fahrradgeschäfts in der Wannweiler Straße und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Verkaufsräumen. Von dort luden sie mehrere hochwertige E-Bikes in das Fahrzeug und flüchteten damit anschließend in unbekannte Richtung.

Wert des Diebesgutes im fünfstelligen Bereich

Der Gesamtwert der Fahrräder liegt im fünfstelligen Bereich. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der Sprinter, an dem zur Tatzeit noch die auf das Fahrzeug zugelassenen Kennzeichen RT-LA 247 angebracht waren, offenbar kurz zuvor in Schlaitdorf im Kreis Esslingen gestohlen worden. Gegen Mittag wurde es außerhalb von Altenriet verlassen und ohne Diebesgut aufgefunden. Zeugenhinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 07121/515363-0 an den Polizeiposten Kirchentellinsfurt erbeten. (pol)