Einbrecher in Reutlingen in die Flucht geschlagen

REUTLINGEN. Bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Spitzäckerweg sind zwei unbekannte Täter am Sonntagabend gestört worden. Die Kriminellen hatten offenbar gegen 17.45 Uhr ein Fenster eingeschlagen, durch das sie dann in das Gebäude einsteigen wollten.

Weil die Bewohner in diesem Moment nach Hause zurückkehrten und die dunklen Gestalten entdeckten, ergriffen diese die Flucht, ohne das Haus betreten oder etwas gestohlen zu haben. Der Sachschaden am Fenster wird auf 200 Euro geschätzt. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief bislang ergebnislos. (pol)