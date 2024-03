Einbrecher durchwühlt Schränke und Büros in Betzinger Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. In die Schule in der Hoffmannstraße in Betzingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Reutlingen-West zufolge dürfte sich der Kriminelle zwischen Mitternacht und 6.45 Uhr gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft haben.

Dort brach er weitere Türen auf und durchsuchte in den Büros im Verwaltungsbereich die Schränke und Schubladen, wobei er die Mensa heimsuchte und die Küche durchstöberte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Experten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. (pol)