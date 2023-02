Einbrecher durchwühlt Schränke in Wohnhaus am Tübinger Österberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein oder mehrere Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen in einem Wohnhaus am Tübinger Österberg zu schaffen gemacht, berichtet die Polizei. In der Zeit von Mittwoch vergangener Woche bis Mittwoch dieser Woche verschafften sie sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Keplerstraße. Im Anschluss wurden die Schränke nach Wertsachen durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor, berichtete die Polizei. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Tübingen die Ermittlungen aufgenommen. (pol)