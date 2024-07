Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. In ein Paxisgebäude in der Mössinger Straße In Schlattwiesen ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22.15 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Täter eine Tür und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort beschädigte er weiteres Inventar und entwendete Bargeld. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)