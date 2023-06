Einbrecher wütet in einer Firma in Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Ein Firmenareal in der Hauptstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen 20 Uhr und sechs Uhr überstieg der Unbekannte einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Über ein Fenster verschaffte er sich gewaltsam Zutritt ins Innere, wo er weitere Türen aufbrach, Bewegungsmelder und Leuchten zerstörte und die Räume durchsuchte. Der Täter stieß auf einen geringen Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. An einem auf dem Hof stehenden Lkw schlug der Einbrecher eine Scheibe ein, aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro übersteigt den Wert des Diebesgutes bei Weitem. (pol)