Einbrecher stiehlt wenig Bargeld aus Zwiefalter Firma

ZWIEFALTEN. Offenbar auf Bargeld hatte es ein Krimineller abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma in der Hauptstraße in eingebrochen ist. Das berichtet die Polizei. Zwischen 17.25 Uhr und 6.35 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude. In der Folge öffnete er auf der Suche nach Stehlenswertem in den Räumlichkeiten mehrere Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er entwendete. Der angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Der Polizeiposten Zwiefalten hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)